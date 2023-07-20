В Новосибирске в подъезде на Одоевского подожгли помещение консьержа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на четверг, 20 июля, в доме 1/7 на Одоевского произошло возгорание в подъезде. По словам очевидцев, неизвестные подожгли помещение, предназначенное для размещения консьержа.

– Произошло ЧП после полуночи. Очевидцы сообщили, что незадолго до пожара группа изрядно выпивших людей общалась неподалёку. Именно их жители и считают, если не причастными к поджогу, то хотя бы очевидцами возгорания, – рассказали в паблике «Моя Первомайка».

Очевидцы надеются найти виновного. Фото: "Моя Первомайка".

Собственники надеются, что виновного в ЧП установят. В противном случае ремонтировать помещение придется самим жильцам.

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