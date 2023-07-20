В Новосибирске столкнулись легковушка и автомобиль скорой помощи

В Новосибирске произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля скорой помощи.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля скорой помощи. Машины столкнулись рано утром 20 июля на перекрестке улиц Кошурникова и Фрунзе.
Публикация появилась в группе «АСТ-54». По предварительной информации, никто не пострадал.
Судя по видео, снятому очевидцами, на место прибыли пожарная машина и еще один автомобиль скорой медицинской помощи. По вине кого произошла авария – предстоит разобраться сотрудникам ДПС.
Ранее КП-Новосибирск писала, что трамвай № 13 снова попал в ДТП. Он врезался в хэтчбек Toyota Prius.
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