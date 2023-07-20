Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2023 22:47

В Алтайском крае 12 человек заразились паразитами из-за купания в опасных водоемах

Медики сообщили, что такие случаи возникают ежегодно
Галина СИМОНОВА
Купание в несанкционированных водоемах может грозить паразитами.

Купание в несанкционированных водоемах может грозить паразитами.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Рубцовске Алтайского края 12 человек обратились к врачу с симптомами церкариоза — острого паразитарного заболевания, при котором возникает аллергия, раздражение, зуд и температура. Медики называют такой всплеск сезонным и связывают с купанием в несанкционированных водоемах.

— Данные случаи фиксируются ежегодно летом. Чаще всего это связано с купанием в несанкционированных водоемах. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям всего Алтайского края и напоминаем, что купание в таких водоемах опасно для здоровья, — пояснила изданию Amic.ru замглавврача по лечебной работе Краевого кожвендиспансера Аннетта Айбазова.

В региональном Роспотребнадзоре добавили, что церкариозы обычно живут в заросших или грязных водоемах. Паразиты «присасываются» к моллюскам, которые активно размножаются в такой воде. Поэтому безопасно купаться можно только в водоемах, которые получили санэпидзаключение и были официально открыты для людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber