В Алтайском крае 12 человек заразились паразитами из-за купания в опасных водоемах

Купание в несанкционированных водоемах может грозить паразитами. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Рубцовске Алтайского края 12 человек обратились к врачу с симптомами церкариоза — острого паразитарного заболевания, при котором возникает аллергия, раздражение, зуд и температура. Медики называют такой всплеск сезонным и связывают с купанием в несанкционированных водоемах.

— Данные случаи фиксируются ежегодно летом. Чаще всего это связано с купанием в несанкционированных водоемах. Поэтому в очередной раз обращаемся к жителям всего Алтайского края и напоминаем, что купание в таких водоемах опасно для здоровья, — пояснила изданию Amic.ru замглавврача по лечебной работе Краевого кожвендиспансера Аннетта Айбазова.

В региональном Роспотребнадзоре добавили, что церкариозы обычно живут в заросших или грязных водоемах. Паразиты «присасываются» к моллюскам, которые активно размножаются в такой воде. Поэтому безопасно купаться можно только в водоемах, которые получили санэпидзаключение и были официально открыты для людей.

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