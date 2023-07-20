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НовостиОбщество19 июля 2023 22:37

В Новосибирской области до конца 2023 года начнут ходить новые электрички

Новые поезда начнут курсировать в 11 регионах страны
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области до конца 2023 года начнут курсировать новые электрички.

В Новосибирской области до конца 2023 года начнут курсировать новые электрички.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области до конца 2023 года начнут курсировать новые электрички. Об этом сообщили в РЖД.

— С начала года обновили электрички в 5 регионах, до конца года запустим их ещё в 11 субъектах РФ, — сообщается в официальном телеграм-канале РЖД. — До конца текущего года продолжим обновлять парк электричек в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, а также в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях.

Сейчас новые электрички уже вышли на маршруты в Омской, Пензинской и Воронежских областях, а также в Республике Башкортостан и Приморском крае.

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