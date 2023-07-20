В Новосибирской области до конца 2023 года начнут ходить новые электрички

В Новосибирской области до конца 2023 года начнут курсировать новые электрички. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области до конца 2023 года начнут курсировать новые электрички. Об этом сообщили в РЖД.

— С начала года обновили электрички в 5 регионах, до конца года запустим их ещё в 11 субъектах РФ, — сообщается в официальном телеграм-канале РЖД. — До конца текущего года продолжим обновлять парк электричек в Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ростовской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, а также в Алтайском, Приморском, Хабаровском краях.

Сейчас новые электрички уже вышли на маршруты в Омской, Пензинской и Воронежских областях, а также в Республике Башкортостан и Приморском крае.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber