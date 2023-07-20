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НовостиОбщество19 июля 2023 21:37

«Облил водой, а потом ударил»: жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину.

Жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину
Галина СИМОНОВА
Жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину.

Жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину.

Фото: Александра БУДАЕВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину. По словам девушки, он странно себя вел, облил ее водой, а потом ударил.

— Я пришла на пляж, где меня ждала подруга. К ней подсел неизвестный выпивший мужчина, начал непонятный для всех диалог. Мы сидели с подругой, разговаривали о своих делах, а он постоянно влезал в разговор, — написала девушка в паблике Вконтакте «На ОбьГЭСе (Новосибирск) ». — Потом я пошла искупаться, а он начал меня обливать. Я спросила его, зачем он это делает, в себе ли он вообще. А когда я вышла из воды и села на песок, он подошел ко мне и со всей силы ударил по лицу. Я сталкиваюсь с таким субъектом впервые.

Чем закончилась история парнем, девушка не написала. А сибиряки, в комментариях под постом, посоветовали ей снять побои и написать заявление в полицию.

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