«Облил водой, а потом ударил»: жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину.

Жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину. Фото: Александра БУДАЕВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину. По словам девушки, он странно себя вел, облил ее водой, а потом ударил.

— Я пришла на пляж, где меня ждала подруга. К ней подсел неизвестный выпивший мужчина, начал непонятный для всех диалог. Мы сидели с подругой, разговаривали о своих делах, а он постоянно влезал в разговор, — написала девушка в паблике Вконтакте «На ОбьГЭСе (Новосибирск) ». — Потом я пошла искупаться, а он начал меня обливать. Я спросила его, зачем он это делает, в себе ли он вообще. А когда я вышла из воды и села на песок, он подошел ко мне и со всей силы ударил по лицу. Я сталкиваюсь с таким субъектом впервые.

Чем закончилась история парнем, девушка не написала. А сибиряки, в комментариях под постом, посоветовали ей снять побои и написать заявление в полицию.

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