300 миллионов на крепость: новосибирец, создавший гараж-музей «Галерея времени», восстанавливает Чаусский острог

Острог построят таким, каким он был в старину. Фото: Владимира Курдюмова.

Проект по восстановлению Чаусского острога в Новосибирской области можно сравнить с птицей Феникс. Изначально идея родилась в 2011 году. И даже получила поддержку на самом высоком уровне – главы Правительства РФ Владимира Путин, сообщает «ЧС инфо». Но потом все сошло на нет. И только спустя 12 лет появился человек, который загорелся желанием воссоздать исторический объект и превратить его на территории Колыванского района в культурно-туристический комплекс регионального масштаба – создатель гаража-музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов.

В восстановленном остроге туристов ждет немало интересного. Крепость и часовню сделают из дерева с учетом исторических нюансов. Будет здесь и пушка, палящая в 12 часов, а еще кузня, гончарная мастерская, в избах – мини-музеи, посвященные ремеслам 300-летней давности: как наши предки пряли, ткали, вышивали и готовили. Настоящий круглый хлеб, мясо, овощи, паровые каши будут готовить в русской печи по старинным рецептам. Кстати, овощи будут выращивать в огороде за крепостью, как это было в стародавние времена: главным занятием переселенцев было земледелие. Бездрожжевой натуральный хлеб испекут мастера хлебокомбината «Инской», которые тоже заявили о своем желании участвовать в проекте «Колывань – Чаусский острог».

Активно идею поддерживают и колыванцы: уже готовы 10 бригад местных мастеров.

– 90% работников самого музейного комплекса планируем набирать из жителей Колыванского района. Ждем оформления земельного участка и приступаем к работе. Мы ко всему будем стараться подходить творчески, а не формально, чтобы было интересно, увлекательно и хотелось еще раз приехать, – подчеркнул Владимир Борисович.

Уточним, стоимость проекта на сегодняшний день составляет 300 млн рублей. Это не только средства бизнесмена Курдюмова, но и вклад бюджетов всех уровней. Объект, каким бы архиисторическим он ни был, должен соответствовать всем современным нормам и требованиям.

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