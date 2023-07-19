Велосипедист, которого насмерть сбили в Бердске, оказался подростком

В областной Госавтоинспекции рассказали, что сбитым в Бердске велосипедистом оказался подросток. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В областной Госавтоинспекции рассказали, что сбитым в Бердске велосипедистом оказался подросток. ДТП случилось вечером в среду, 19 июля.

— В 20:50 41-летний водитель автомобиля «Хонда Легенд» ехал по улице Боровая в сторону улицы Лунная. У дома № 111 на улице Боровая он сбил 16-летнего подростка на велосипеде, который переезжал через дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Пострадавшего мальчика доставили в городскую больницу Бердска с тяжелыми травмами. В 22:35 юноша скончался в медучреждении.

Полиция проводит проверку по данному факту.

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О состоянии пострадавшего неизвестно (подробнее).

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