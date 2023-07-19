В Новосибирске на маршруте №44а будет курсировать брендированный микроавтобус

Брендированный микроавтобус будет ходить по маршруту №44а. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске появился брендированный автобус. Он посвящен 85-летию самбо в России, сообщили в региональном минспорта.

– Микроавтобус будет курсировать по маршруту №44а – через Дзержинский и Октябрьский районы, а также Центральный округ Новосибирска, – сообщил министр спорта Сергей Ахапов.

Новосибирская область активно участвует в проектах «Самбо в школу», «Самбо в вузы», «Zа самбо» и является одним из передовиков в стране по развитию отечественной борьбы самбо. Для спортсменов созданы одни из лучших в России условия для тренировок.

Кстати, в начале июня на линию вышел поезд метрополитена, посвященный 100-летию спорта в России. Все четыре вагона посвящены истории, победам и разнообразию спорта в НСО.

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