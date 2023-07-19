Под Новосибирском иномарка на скорости сбил велосипедиста

В Бердске водитель «Мерседеса» сбил велосипедиста. Фото: Кадр из видео/"АСТ-54"

В Бердске водитель иномарка сбил велосипедиста. ДТП случилось днем в среду, 19 июля. Авария попала на запись видеорегистратора другого автомобилиста.

— В Бердске водитель иномарки на большой скорости сбил велосипедиста на пешеходном переходе, около городской поликлиники № 2, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На видеоролике видно, как «Мерседес» обгоняет машину с видеорегистратором, а потом не успевает затормозить и сбивает велосипедиста. К нему на помощь поспешили прохожие и другие автомобилисты, о состоянии пострадавшего пока неизвестно.

В областной Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.

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