В Новосибирской областной больнице научились делать МРТ пациентам с клаустрофобией

Теперь в Новосибирской областной больнице можно делать МРТ больным клаустрофобией. Фото: https://vk.com/gnokb

С помощью нового аппарата врачи Новосибирской областной больницы могут делать МРТ пациентам с клаустрофобией. Устаревшее оборудование не позволяло использовать наркоз во время процедуры. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

— Прежде всего МРТ тяжело делать детям, особенно новорожденным и младшего возраста. Они не могут по велению доктора сохранять полную неподвижность в трубе томографа в течение долгого времени, пока длится исследование – от 30 минут до двух часов, - которое к тому же сопровождается специфическими техногенными звуками и вибрацией работающего аппарата, — объясняет руководитель службы анестезиологии и реаниматологии ГНОКБ Кирилл Грязнов.

Теперь с помощью нового оборудования пациенты могут проходить МРТ под наркозом и без мучений. Это особенно важно для тех, кто зависит от аппаратов ИВЛ. Таких пациентов теперь можно обследовать, не отсоединяя от жизненного важного аппарата.

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