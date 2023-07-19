В Новосибирске 70-летние пенсионеры поплывут через Обь на фестивале «Сибирская волна»

Сибирские моржи поплывут через Обь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 22 июля пройдет фестиваль для пловцов — участвуют даже те, кому за 70. Пробовать силы в заплыве на 3,6 километра будут спортсмены из 9 возрастных групп. Информация об этом появилась на сайте Спорт Союз.

Так, для заплыва приглашают мужчин и женщин в возрасте от 18 лет. Судя по всему, второй возрастной планки для спортсменов нет — в девятой группе выступают мужчины и женщины, старше 70.

В 11:20 начнется торжественное открытие события. С 14 до 14:30 будут награждать спортсменов. Конец фестиваля в 15:30.

Несмотря на то, что переплывать через Обь разрешили даже пенсионерам, все участники обязаны иметь подготовку не ниже 3 спортивного разряда. Регистрация на фестивале стоит 1000 рублей.

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