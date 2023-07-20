Дождь и жару до +29 обещают 20 июля в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске пройдет дождь. Фото: Виктория МИНАЕВА

20 июля в Новосибирске будет по-прежнему жарко, однако сегодня небо заволокут тучи, и снова пойдёт дождь. Ночью синоптики прогнозируют+16...18 градусов, а днём+27...+29.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Также подует ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 16, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области днём потеплеет до +25...+30 градусов. Больше всего дождей и гроз пройдёт в западных районах. Местами дождь перейдёт в ливень с градом.