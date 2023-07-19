Новосибирский астрофотограф опубликовал таймлапс с серебристыми облаками

Серебристые облака на фоне зарева. Фото: Алексей Поляков.

Космический папарацци Алексей Поляков запечатлел серебристые облака на фоне зарева в небе над Новосибирском. Ролик астрофотограф выложил на своей личной странице во ВКонтакте.

— Серебристые облака ночью с 17-го на 18-е июля. В начале ролика словил странный пульсирующий эффект — так и не понял, что это было. Но выглядит интересно, обрезать не стал, — написал Алексей в посте.

Публикуем таймлапс ниже. Самые внимательные могут заметить небесные тела, пролетающие перед объективом.

Ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как местный художник создает невероятные космические снимки. Необычное хобби требует больших вложений: за технику он отдал 2 миллиона рублей.

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