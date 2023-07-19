Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 15:47

«Возвращение легенды»: в Новосибирске произошла очередная авария с легковушкой и трамваем №13

В Новосибирске очередная легковушка попала под трамвай №13
Данила ШУЛЯК
В Новосибирске очередная авария с 13-м трамваем.

В Новосибирске очередная авария с 13-м трамваем.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 19 июля в Октябрьском районе Новосибирска вновь произошла авария с участием трамвая №13. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— На перекрестке улиц Зыряновской и Восход произошло ДТП с участием легендарного трамвая №13 и хэтчбека Toyota Prius, — указано в посте сообщества.

Пользователи уже устали и особо не шутят в комментариях. Фото: скрин из АСТ-54.

Пользователи уже устали и особо не шутят в комментариях. Фото: скрин из АСТ-54.

Некоторые новосибирцы шутят в комментариях — новости об аварии с 13-м постоянно попадают в сеть. Нашлись и те, кому вовсе не смешно.

— Я считаю, если в ДТП с трамваем по вине автомобилиста пассажиры не успели по своим делам — водитель легковушки должен возмещать ущерб. Из-за таких, как он, многие люди опоздали на работу, — написал возмущенный горожанин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber