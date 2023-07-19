«Возвращение легенды»: в Новосибирске произошла очередная авария с легковушкой и трамваем №13

В Новосибирске очередная авария с 13-м трамваем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 19 июля в Октябрьском районе Новосибирска вновь произошла авария с участием трамвая №13. Кадры с места ДТП очевидцы опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— На перекрестке улиц Зыряновской и Восход произошло ДТП с участием легендарного трамвая №13 и хэтчбека Toyota Prius, — указано в посте сообщества.

Пользователи уже устали и особо не шутят в комментариях. Фото: скрин из АСТ-54.

Некоторые новосибирцы шутят в комментариях — новости об аварии с 13-м постоянно попадают в сеть. Нашлись и те, кому вовсе не смешно.

— Я считаю, если в ДТП с трамваем по вине автомобилиста пассажиры не успели по своим делам — водитель легковушки должен возмещать ущерб. Из-за таких, как он, многие люди опоздали на работу, — написал возмущенный горожанин.

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