«Материла бортпроводников»: в авиакомпании рассказали о буйной пассажирке рейса Москва-Новосибирск

В авиакомпании рассказали подробности инцидента с пассажиркой, устроившей дебош на борту рейса Москва-Новосибирск. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В авиакомпании рассказали подробности инцидента с пассажиркой, устроившей дебош на борту рейса Москва-Новосибирск. Инцидент случился во вторник, 19 июля.

— Во время полета одна из пассажирок вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес бортпроводников. На замечания кабинного экипажа не отреагировала, о ситуации доложили командиру воздушного судна, — ответили в s7 на запрос КП-Новосибирск.

Пилот вызывал в аэропорт полицию, и после прибытия самолета женщину передали правоохранителям. По факту случившегося проводится проверка.

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