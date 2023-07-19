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НовостиОбщество19 июля 2023 15:08

«Материла бортпроводников»: в авиакомпании рассказали о буйной пассажирке рейса Москва-Новосибирск

Пассажирка рейса Москва-Новосибирск устроила дебош на борту самолета
Галина СИМОНОВА
В авиакомпании рассказали подробности инцидента с пассажиркой, устроившей дебош на борту рейса Москва-Новосибирск.

В авиакомпании рассказали подробности инцидента с пассажиркой, устроившей дебош на борту рейса Москва-Новосибирск.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В авиакомпании рассказали подробности инцидента с пассажиркой, устроившей дебош на борту рейса Москва-Новосибирск. Инцидент случился во вторник, 19 июля.

— Во время полета одна из пассажирок вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес бортпроводников. На замечания кабинного экипажа не отреагировала, о ситуации доложили командиру воздушного судна, — ответили в s7 на запрос КП-Новосибирск.

Пилот вызывал в аэропорт полицию, и после прибытия самолета женщину передали правоохранителям. По факту случившегося проводится проверка.

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