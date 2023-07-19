Сначала трейдер, потом юрист: дважды обманутая мошенниками сибирячка лишилась квартиры

Женщина отдала мошенникам все деньги, которые выручила за продажу недвижимости. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сибирячка, продав имущество в Казахстане, решила инвестировать вырученные деньги. В интернете нашла рекламу известного банка. Зарегистрировалась, а потом открыла брокерский счет, активировав промокод.

– Сначала женщине позвонил некий Антон, который помог установить приложение, а после – «личный трейдер» Артур, который предложил внести средства для инвестирования, – сообщает подробности «Свидетель Бердск».

Две недели бердчанка переводила разные суммы – от одной тысячи до пятисот – на разные счета. Потом начала делать ставки. Заработав «десятки тысяч долларов», решила часть обналичить, но «трейдер» сказал, что нужно еще пополнить депозит. В этот момент женщина поняла, что связалась с мошенниками. В общей сложности она перевела им около двух миллионов рублей.

Сибирячка решила наказать аферистов и нашла в интернете юридическую фирму. «Юрист» пообещал помочь вернуть вложенные средства через суд. «Госпошлина» за услуги составила 200 тысяч рублей, договор подписали через мессенджер. Позже «юрист» отчитался: фирму нашли за границей, с ней заключили мировое соглашение. Но для завершения дела нужна еще крупная сумма. Денег у бердчанки больше не было, поэтому специалист сразу исчез.

Обманутая женщина написала заявление в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

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