«Не мог решить, квас или кефир»: новосибирец ограбил магазин, чтобы приготовить дома окрошку

Жителю Новосибирска очень захотелось разбавить жаркие деньки прохладным летним супом. Фото: АБ "ГВАРДИЯ"

Жителю Новосибирска очень захотелось разбавить жаркие деньки прохладным летним супом. Он отправился в магазин за ингредиентами для окрошки, но покупать их, при этом, он даже не собирался.

— Во вторник, 18 июля, в 13:14 50-летний мужчина был задержан в супермаркете Октябрьского района. Продавцы рассказали, что он уже не раз попадался там на краже продуктов и спиртного, а в этот раз решил унести с собой бутылку кефира, кваса, упаковку лука с укропом и пакетик редиса. Такой набор сибиряк объяснил желанием приготовить окрошку. А сразу оба напитка он решил прихватить, поскольку так и не определился, чем он хочет эту окрошку заправлять, — рассказали в агентстве безопасности ГВАРДИЯ.

Сумма ущерба составила около двух тысяч рублей. Его передали полиции и скорее всего ему светит административная ответственность за мелкое хищение.

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