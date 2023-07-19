В 30 сел и деревень Новосибирской области проведут интернет

Вышки установят в 30 населенных пунктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На госуслугах жителям Новосибирской области предлагают выбрать, в какие населенные пункты региона проведут интернет — вышки установят в 30 местах.

Так, в голосовании участвуют населенные пункты, в которых живут от 100 до 500 человек. Связь проводят по федеральному проекту «Цифровая трансформация».

— Минцифры обеспечит высокоскоростным мобильным интернетом малочисленные населенные пункты России: деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы, — указано на сайте госуслуг.

Голосование пройдет до 10 сентября 2023 года. Свой населенный пункт уже выбрали 991 житель региона. Лидируют деревни Розенталь, Городенка и Малая Старинка в Татарском районе.

Проголосовать можно и отправив заявление «Почтой России» в Минцифры РФ.

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