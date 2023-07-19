Под завалами горящего двухэтажного дома в Новосибирске нашли мужчину без сознания

Под завалами спасатели нашли мужчину. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54 / ГУ МЧС по НСО.

Через 40 минут после прибытия пожарные справились с огнем в Заельцовском районе, где горел двухэтажный жилой дом из дерева. Под завалами нашли мужчину. Подробности пожара сообщили в ГУ МЧС по региону.

— Произошло обрушение кровли и конструкций здания. Через полчаса после прибытия — в 19:58 — пожар локализовали. Еще через 7 минут потушили. Во время работ спасатели нашли под завалами горящего дома мужчину без сознания. Пожарные провели реанимационные действия и передали пострадавшего скорой, — сообщили в ведомстве.

Новосибирца увезли в больницу. Площадь пожара составила около 50 квадратов.

Ранее КП-Новосибирск публиковала видео с места.

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