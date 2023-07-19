На Дуси Ковальчук в Новосибирске горит двухэтажный жилой дом — смог разлетелся по всему району

Пожарные тушат постройку из бревен. Фото: стоп-кадры видео АСТ-54.

Вечером 19 июля жители Заельцовского района стали свидетелями большого пожара — кадры с места опубликовали в группе АСТ-54. В региональном МЧС сообщили о подробностях пожара.

— Горит уже второй раз, первый раз из-за газового баллона. Пожарные уже на месте, 2 машины, у первой вода кончилась. Полиция прибыла, — рассказала очевидец в сообществе.

Местные говорят, что загорелся нежилой дом. Фото: скрин паблика.

Позже спасатели сообщили, что по улице Калинина горел двухэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 19:25. По оперативным данным, угрозы распространения огня нет. Пожарные МЧС России все еще тушат строение.

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