В Новосибирске начался суд по иску экс-директора «Вектора» Максютова к Роспотребнадзору

Начался суд по иску экс-директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Рината Максютова к Роспотребнадзору.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
В Новосибирске 19 июля 2023 года начался суд по иску экс-директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Рината Максютова к Роспотребнадзору. Об этом сообщается в картотеке Новосибирского районного суда.
— Категория дела: Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе, — сообщается в суде.
Напомним, Рината Максютова уволили с поста руководителя «Вектора» в мае 2023 года в связи с утратой доверия. Позже он подал в суд, чтобы оспорить это решение — ответчиком стал Роспотребнадзор, поскольку приказ об увольнении был подписан руководителем этого ведомства.
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