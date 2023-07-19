В Новосибирске начался суд по иску экс-директора «Вектора» Максютова к Роспотребнадзору

Начался суд по иску экс-директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Рината Максютова к Роспотребнадзору. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

В Новосибирске 19 июля 2023 года начался суд по иску экс-директора центра вирусологии и биотехнологии «Вектора» Рината Максютова к Роспотребнадзору. Об этом сообщается в картотеке Новосибирского районного суда.

— Категория дела: Трудовые споры (независимо от форм собственности работодателя): дела о восстановлении на работе, государственной (муниципальной) службе, — сообщается в суде.

Напомним, Рината Максютова уволили с поста руководителя «Вектора» в мае 2023 года в связи с утратой доверия. Позже он подал в суд, чтобы оспорить это решение — ответчиком стал Роспотребнадзор, поскольку приказ об увольнении был подписан руководителем этого ведомства.

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