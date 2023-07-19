В Новосибирске Советское шоссе сузят до двух полос до 4 августа

Улицу Советское шоссе ограничат до двух полос. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 20 июля по 4 августа на две полосы сузят улицу Советское шоссе. Пока проехать можно по трем из четырех полос. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Гормост».

— Проезжую часть сузят на участке от улицы Мира до улицы Петухова. Сужение связано с новым этапом ремонта трех автодорожных путепроводов, — отметили в организации.

Автомобилистам будут доступны одна полоса с улицы Петухова и одна полоса с улицы Мира.

Объехать узкий участок дороги можно по двум маршрутам:

— Улицы Ватутина – Мира – Сибиряков-Гвардейцев – Петухова. Или через улицы Ватутина – Комсомольскую – Бронную – Петухова / Советское шоссе.

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