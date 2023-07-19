В Ленинском районе Новосибирска грузчика избили до бессознательного состояния

Полиция ищет обидчиков грузчика. Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 19 июля во дворе Ленинского района Новосибирска неизвестный жестоко избил грузчика. По словам очевидцев, причиной жестокости стал пустяк: работник задел мебелью кого-то из жителей хостела. Видео с места опубликовали в группе Инцидент Новосибирск во ВК.

— Инцидент произошёл 19 июля примерно в 14:00 на ул. Киевская. Как сообщают очевидцы, после того, как грузчика побили, он упал, через некоторое время встал и попытался закончить работу, но потом снова упал. После приехала скорая и мужчину увезли в медучреждение, — указано в посте сообщества.

Новосибирцы возмущены.

В пресс-службе ГУ МВД инцидент уже прокомментировали — сотрудники начали проверку.

— В полицию поступило сообщение из больницы об обращении мужчины с травмами, предположительно полученными в ходе уличного конфликта. Сейчас личности участников конфликта и все обстоятельства устанавливают полицейские.

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