Власти Новосибирска передумали переносить чернобыльскую стелу из Нарымского сквера

Мемориал памяти жертвам радиационных катастроф оставят на прежнем месте. Фото: архив "КП".

В начале июня стало известно о решении мэрии Новосибирска перенести мемориал памяти жертвам радиационных катастроф из Нарымского сквера. Его планировали установить рядом с памятником жертвам политических репрессий, что на улице 1905 года. Таким образом городские власти намеревались расширить детскую площадку.

Но решение чиновников не поддержали представители Сибирского регионального союза «Чернобыль». Они были категорически против переноса памятника. И смогли донести свое мнение, чтобы их услышали.

- Памятник останется на прежнем месте, - подтвердила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. - Мы прислушались ко мнению и аргументации представителей чернобыльцев.

Уточним, благоустройство Нарымского сквера планируют начать в 2024 году.

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