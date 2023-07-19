Под Новосибирском горожанка пожаловалась на кондуктора автобуса, выгонявшую пассажиров с собаками

Женщины с собаками поругались с кондуктором автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитиме Новосибирской области пассажирка автобуса поссорилась с кондуктором: по словам девушки, сотрудница выгоняла из салона людей с собаками. Однако нашлись и прочие свидетели конфликта с другим взглядом на произошедшее.

Ролик из автобуса появился в телеграм-канале Новосибирск с Огоньком. На кадрах спорят женщина с собакой и кондуктор — снимает произошедшее девушка с немецкой овчаркой в ногах. Сотрудница говорит, что страдает от аллергии, но пассажирка советует «сидеть дома».

По словам автора видео, кондуктор просто выгоняет людей с собаками. Однако нашлась еще одна свидетельница спора — Софья Кузнецова считает, что конфликт затеяла вовсе не женщина с аллергией.

— Конфликт изначально завела пассажирка — кондуктор 3 раза попросила пересесть на заднюю площадку, и закон такой имеется. На что пассажирка ответила, что заплатила за проезд и будет ехать там, где захочет. Кондуктор: «А у меня астма, мне что, задыхаться?». Странно, что выложили видео, где только сама кондукторша ругается…

Как объяснила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова, действительно существует федеральный закон, регламентирующий правила перевозки собак. Породы малых размеров должны ехать в переноске, а крупных — как у автора ролика, например, в наморднике и у задних сидений.

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