В Новосибирске прорабу, у которого на стройке погиб 15-летний подросток, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения для прораба компании-подрядчика, работавшей на стройке, где погиб 15-летний подросток. Фото: Управление Судебного департамента НСО
В Новосибирске суд избрал меру пресечения для прораба компании-подрядчика, работавшей на стройке, где погиб 15-летний подросток. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие смерть человека.
— Суд запретил ему пользоваться интернетом, телефонной связью, общаться с любыми участниками уголовного дела, кроме адвоката, а также употреблять спиртные напитки, — сообщили в Центральном районном суде.
Напомним, ЧП случилось 15 июля на стройке одного из домов на Красном проспекте 15-летнего мальчика и его 17-летнего брата взял на работу на стройку их отец. Они занимались обработкой швов, когда в какой-то момент сорвались вниз. Младший из братьев скончался на месте, старшего доставили в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Погибший промышленный альпинист в Новосибирске оказался школьником
Его вместе с братом взял на работу отец (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер