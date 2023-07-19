В Новосибирске прорабу, у которого на стройке погиб 15-летний подросток, избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения для прораба компании-подрядчика, работавшей на стройке, где погиб 15-летний подросток. Фото: Управление Судебного департамента НСО

В Новосибирске суд избрал меру пресечения для прораба компании-подрядчика, работавшей на стройке, где погиб 15-летний подросток. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшие смерть человека.

— Суд запретил ему пользоваться интернетом, телефонной связью, общаться с любыми участниками уголовного дела, кроме адвоката, а также употреблять спиртные напитки, — сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, ЧП случилось 15 июля на стройке одного из домов на Красном проспекте 15-летнего мальчика и его 17-летнего брата взял на работу на стройку их отец. Они занимались обработкой швов, когда в какой-то момент сорвались вниз. Младший из братьев скончался на месте, старшего доставили в больницу.

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