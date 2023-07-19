Мигрант сбил годовалого лося в ночном ДТП под Новосибирском

Лось внезапно выбежал на дорогу. Фото: минприроды НСО.

В ночь на 17 июля на границе Кочковского и Ордынского районов произошло ДТП. Как сообщили в минприроды Новосибирской области, в результате случившегося погиб лось.

- За рулем легковой машины был гражданин одного из среднеазиатских государств. Он ехал из Ордынского в сторону Кочек. И не успел среагировать, когда на дорогу внезапно выбежал лесной великан, - рассказали подробности в ведомстве.

В результате столкновения машина получила серьезные повреждения, а годовалый лось погиб на месте. Люди, к счастью, не пострадали.

- Возникновению аварийной ситуации способствовало темное время суток и невнимательность водителя, - добавили в минприроды НСО.

Уточним, с начала года на дорогах Новосибирской области произошла 51 авария с участием диких животных. В результате столкновений погибли 21 косуля и 31 лось.

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