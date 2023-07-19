«Его отбила стая»: сибирячка выхаживает белоснежного голубя, спасенного от коршуна

Жительница Новосибирска спасает белоснежного голубя, потрепанного коршуном. Фото: предоставлено Софией Лю.

Жительница Новосибирска София спасает белоснежного голубя, который чудом уцелел, попав в когти коршуна. Девушка, которая выхаживает птицу, говорит, что пернатого отбили сородичи.

– Я вышла вечером на улицу, работаю администратором Ледового комплекса в Кольцово. Вижу, коршун летает и голубей высматривает. Поймал одного, самого белого. Стайка голубей начала предпринимать попытки освободить сородича. Коршун, видимо, устал от них отбиваться и уронил голубя, – рассказала КП-Новосибирск София Лю.

По словам девушки, белый голубь спикировал на газон. А она его подобрала и осмотрела:

– Он не улетал, был в шоке, видимо. Сейчас он у меня дома, в коробочке отдыхает. Я ему купила корм для птиц и воды налила, – рассказывает девушка, – Я отнесла его в ветеринарную клинику, но, к сожалению, орнитологов там не было.

София добавила, что голубь чувствует себя в целом неплохо:

– Летать - не летает, стоит на лапках в основном. Ходит, но не сильно активно. Ест зернышки хорошо. На затылке у него под перьями есть ранка. Видимо, от когтей коршуна осталась, – поделилась девушка.

София надеется, что ей удастся выходить голубя. После чего, говорит девушка, белоснежную птицу могут забрать в голубятню.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber