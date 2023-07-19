Уникальную джинсовку за 65 тысяч рублей продают в Новосибирске: рассказываем, что в ней такого

Вышивка - ручная работа. Фото: предоставлено Ольгой

В Новосибирске продают джинсовку за 65 тысяч рублей. Объявление об этом появилось на одном из сайтов с объявлениями.

- Это джинсовка расшита вручную. Я готовилась на конкурс и решила, что вышью на джинсовке морское дно. Потратила на это месяц. Каждый день по 6-7 часов сидела и вышивала эту куртку, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, владелица куртки.

По словам женщины, на расшивку ушло больше 60 кристаллов и жемчуга Swarovski. В конкурсе Ольга поучаствовала и даже прошла в финал. Однако в Москву на него не поехала по семейным обстоятельствам.

- Мне она не нужна, пусть лучше кому-то принесет радость. А ценник такой, потому что ручная работа. Да и весит она около килограмма, - говорит женщина.

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