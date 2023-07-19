«Я забуду про все и буду работать врачом»: Митя Фомин заявил о готовности отправиться в зону СВО

Музыкант готов отправиться в зону СВО в качестве врача. Фото: соцсети Мити Фомина.

Известный артист сообщил, что в случае необходимости готов работать в больницах в зоне СВО. Откровенное заявление он сделал в эфире «Пятого канала».

– Я не работал 20 лет по профессии. Мой диплом, к сожалению, дисквалифицирован. Но! Если будет нужно – я пойду работать и в больницу, – признался музыкант. – Сейчас такое время, когда никто ни от чего не застрахован. Если родина позовет, я пойду обязательно. Я забуду про все и будут делать абсолютно разную работу.

Митя Фомин с детства мечтал стать ветеринаром, но родители настояли, чтобы он поступал в Новосибирский мединститут, где он отучился на факультете педиатрии. По профессии музыкант никогда не работал.

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