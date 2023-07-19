Жители Новосибирской области с начала года получили 25 тысяч услуг по активному долголетию. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который курирует министерство труда и социального развития, направлен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей старшего поколения. В настоящий момент в регионе проживает около 640 тысяч людей пенсионного возраста. По данным правительства региона, большая часть из них социально активна. С начала 2023 года пожилым новосибирцам оказали уже порядка 25 тысяч социальных услуг.

В ходе пресс-тура 19 июля заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов рассказал, что практика активного долголетия, реализуемая на базе Дома ветеранов Новосибирской области, включает в себя эффективный комплекс оздоровительных и реабилитационных программ. Они ориентированы на улучшение качества жизни людей старшего поколения.

– Дом ветеранов Новосибирской области – это учреждение открытого типа, где люди проживают по договору бессрочного пользования. Для этого им необходимо внести первоначальный денежный взнос и кроме непосредственно самого проживания получать целый комплекс услуг, включающий медицинское сопровождение и досуговую деятельность. Это уникальный проект, по набору услуг он единственный за Уралом, – сообщил заместитель министра.

Рассчитан проект на пожилых граждан с разными потребностями, состоянием здоровья и социальными запросами. Индивидуальные оздоровительные программы включают в себя консультации врача-терапевта, инструктора лечебной физической культуры, курса ручного и аппаратного массажа, гидромассаж, физиопроцедуры, групповые и индивидуальные занятия у психолога, юридические и правовые консультации, а также автотранспортные услуги.

С 2022 года для жителей Дома ветеранов командой «Больничные клоуны НОС» организована досуговая деятельность, направленная на предотвращение проблем социального одиночества и повышения жизненного тонуса. В настоящее время представлены различные векторы развития: компьютерный класс, арт-терапия, библиотека, игры в бильярд, песочная терапия, механотерапия, и другие.

Получить подробную информацию можно на сайте дома ветеранов. Также работает горячая линия министерства 8-800-2500-201.

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