Новосибирский суд смягчил приговор экс-директору управления городским транспортом по делу о взятках

2 эпизода взяточничества признали недействительными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор предыдущей инстанции — бывшему директору МКУ ЦУГАЭТ Александру Руденко смягчили срок. До этого Железнодорожный районный суд приговорил его к 3 годам условно со штрафом в 800 тысяч рублей за 5 эпизодов получения взятки.

— Считать Руденко осужденным по 3 эпизодам статьи о получении взятки на общую сумму 140 тысяч рублей. Назначить наказание на срок 2 года 4 месяца условно со штрафом в 400 тысяч рублей. Также виновному, как и прежде, 2 года нельзя занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, — указано в отчете суда.

Суд отменил наказание за 2 эпизода из-за отсутствия в них состава преступления.

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