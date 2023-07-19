Новосибирской области объявили штормовое предупреждение 20 и 21 июля

В Новосибирск придут ветер и грозы.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирской области 20 и 21 июля снова объявили штормовое предупреждение. В регион придут ливни, град и ветер до 23 метров в секунду.
- В четверг, 20 июля, в Новосибирской области днём ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью возможен град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду, - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. - В пятницу, 21 июля, также ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 21 метра в секунду.
Жара при этом никуда уходить не спешит: оба дня температура воздуха будет удерживаться в районе +24... +29 градусов.
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