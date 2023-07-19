«Покушали на фудкорте»: в Новосибирске старшеклассники получили условные сроки за кражу маминой карты

Девочки были в гостях и прихватили чужую банковскую карту. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске четверо подростков получили условные сроки за кражу банковской карты у чужой мамы. Инцидент произошел в июне 2022 года в Ленинском районе.

По данным следствия, 14-летняя школьница с 15-летней подругой пришли в гости к мальчику. В гостях 14-летняя школьница заметила чужую банковскую карту, забрала ее и пошла с подругой в ТЦ. Накупив газировки и шоколадок, девочки встретили знакомых: 17-летнего и 14-летнего подростков. Они уговорили парней поживиться за чужой счет и пошли в сетевой ресторан фастфуда за курицей.

Владелица карты заметила списания и обратилась в полицию. Подростков быстро установили и задержали, те полностью признали свою вину. Ущерб составил 4 324 рубля, следователи МВД возбудили уголовное дело о краже группой лиц с использованием банковской карты.

Оказалось, что 14-летняя школьница — сирота и находится под опекунством. Она и ее подруга стояли на внутришкольном учете, но в ПДН не числились и ранее судимы не были. Подростки, которые пировали с девочками, также не состояли на учетах.

Дети признали вину и извинились, родители трех детей возместили ущерб. Но потерпевшая отказалась простить детей, хотя и не настаивала на суровом наказании, на суд не пришла.

- Ленинский районный суд назначил девочкам-подросткам 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, мальчики-подростки получили 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода. Родители детей сообщили, что дети осознали проступок, встали на путь исправления, работают и учатся и обещают больше не преступать закон, - сообщил старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов. - Кража с банковской карты независимо от суммы ущерба считается более тяжким преступлением.

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