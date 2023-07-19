Под Новосибирском после вмешательства прокуратуры для ребенка-инвалида установили пандус

Для инвалида установили пандус. Фото: региональная прокуратура.

В городе Оби прокуратура помогла ребенку-инвалиду, который не мог попасть в дом без посторонней помощи. Теперь у подъезда стоит новый пандус для комфортного подъема.

— С целью защиты прав ребенка прокурор города Оби обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ТСЖ обязанности оборудовать пандусом вход в жилой подъезд, — отметили в прокуратуре региона.

Суд требования прокурора удовлетворил — ТСЖ исполнила обязательства и построила пандус. Прокурор города лично проконтролировал приемку подъемника.

Ранее стало известно, что нарушение при строительстве четырех поликлиник в Новосибирске выявили в прокуратуре. Разрешение на ввод двух объектов в эксплуатацию до сих пор не получено.

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