Под Новосибирском после вмешательства прокуратуры для ребенка-инвалида установили пандус

Для инвалида установили пандус. Фото: региональная прокуратура.
В городе Оби прокуратура помогла ребенку-инвалиду, который не мог попасть в дом без посторонней помощи. Теперь у подъезда стоит новый пандус для комфортного подъема.
— С целью защиты прав ребенка прокурор города Оби обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ТСЖ обязанности оборудовать пандусом вход в жилой подъезд, — отметили в прокуратуре региона.
Суд требования прокурора удовлетворил — ТСЖ исполнила обязательства и построила пандус. Прокурор города лично проконтролировал приемку подъемника.
Ранее стало известно, что нарушение при строительстве четырех поликлиник в Новосибирске выявили в прокуратуре. Разрешение на ввод двух объектов в эксплуатацию до сих пор не получено.
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