Еще успеваем: 25 июля заканчивается прием документов на поступление в СГУПС по ЕГЭ

Фото: Пресс-центр СГУПСа

Приемная кампания в СГУПСе заканчивается 25 июля. В вузе предупреждают: тем, кто хочет подать документы на поступление по ЕГЭ, следует поторопиться.

По данным аналитического центра «Эксперт», вуз занимает топовые позиции в рейтинге «Индекс изобретательской активности университетов России» по итогам 2018 - 2022 годов. Рейтинг оценивает процесс трансформации в сфере науки и образования. В рейтинге 2022 года участвовали 107 вузов, а в базу 2023 года вошли 170 российских вузов.

Конкурс на место в СГУПСе варьируется от 6 до 29 человек. Специалистов обучают на 10 факультетах с самыми современными лабораториями, аудиториями. На территории вуза даже расположен учебный железнодорожный полигон.

Студенты СГУПСа не только обучаются, но и живут яркой спортивной и творческой жизнью. В течение года в университете проходит более 400 учебных, научных, спортивных, творческих мероприятий. Каждый может раскрыть свои способности, таланты, улучшить профессиональные и личные навыки. Уже во время обучения студенты участвуют в серьезных научных исследованиях, выигрывают и реализуют различные гранты (РЖД, ЗСЖД) и побеждают на всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах. В университете 20 секций по различным видам спорта, есть свой бассейн, футбольные и хоккейные, волейбольные и баскетбольные поля, можно заниматься большим и малым теннисом, а также в тренажерном зале, кататься на лыжах и коньках. С особым трепетом в вузе относятся к ставшей традиционной оборонно-спортивной эстафете НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа, которая объединяет десятки поколений студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и ветеранов университета. В 2023 году она проходила уже 83-й раз.

Фото: Пресс-центр СГУПСа

Студенты СГУПСа проходят практику на предприятиях РЖД, в транспортных, строительных и других организациях, студенческих отрядах. Многие из них трудоустраиваются уже во время учебы. Вуз разработал систему трудоустройства выпускников, проводит дни распределения, за работой мечты учащиеся могут обратиться в вузовский Центр карьеры.

Больше информации ищите на сайте www.stu.ru, в социальных сетях https://vk.com/scsosgups, https://vk.com/sgups

Как добраться до НИИЖТа-СГУПСа: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191

Остановка транспорта: ст. м. «Заельцовская», все виды транспорта до остановки «Горбольница»

Телефон: (383) 328-04-00

Телефоны приемной комиссии: (383) 328-05-85, 328-02-86

ВКонтакте Приемная комиссия СГУПСа: https://vk.com/pksgups

ВКонтакте НИИЖТ-СГУПС: https://vk.com/sgups

Телеграм: https://t.me/pcstu

Эл. адрес: pk@sgups.stu.ru