Угрожал пистолетом: в Новосибирске парень отобрал у 57-летнего мужчины сумку с двумя миллионами

Злоумышленник выбросил одежду, номера автомобиля и газовый пистолет в мусорные баки. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске 57-летний местный житель стал жертвой разбойного нападения. Мужчина лишился сумки, в которой лежало около 2,5 миллиона рублей в валюте.

Заявление в полицию поступило 12 июля. Потерпевший сообщил, что у дома по улице Ильича к нему подошел неизвестный с пистолетом. Злоумышленник приказал отдать ему сумку с деньгами. Сибиряку пришлось выполнить требование – после этого преступник скрылся.

Полицейским удалось выйти на след предполагаемого преступника. Им оказался 27-летний парень из рабочего поселка Кольцово. Ранее молодой человек не был судим.

− При проведении обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли 2 мобильных телефона, более 3,5 тысяч евро и свыше 5 тысяч долларов. Остальные похищенные денежные средства фигурант потратил на личные нужды, − сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что задержанный узнал, где будет находиться потерпевший. Он приехал на место на машине с подложными номерами. Совершив разбойное нападение, парень скрылся в ближайшем дачном обществе. Там он дошел до мусорных баков и выкинул все улики – свою одежду, номера автомобиля и газовый пистолет. Позже полицейские обнаружили эти предметы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Жителя Кольцово заключили под стражу.

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