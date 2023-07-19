В Новосибирске будут судить наркодельцов, сбывавших партии запрещенных веществ через Сеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банда наркодельцов из Новосибирской области и Красноярского края предстанет в суде. В преступную группировку входили 7 человек. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

– Следствие установило, что летом 2022 года неустановленное лицо создало организованную группу, участники которой занимались бесконтактным сбытом наркотических средств и психотропных веществ посредством использования сети «Интернет» на территории Новосибирской области и Красноярского края, – рассказали в прокуратуре НСО.

Организатор распределил роли. По ним двое получали оптовые партии запрещенных веществ. А после передавали наркотики другим сообщникам. Те занимались розничной реализацией: фасовали наркотики и делали с ними тайники-закладки для наркоманов.

Деятельность наркодельцов пресекли полицейские. Из оборота изъяли свыше 38 кг наркотиков и более 1 кг психотропных веществ.

Дело наркодилеров по существу рассмотрят в Новосибирском районном суде.

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