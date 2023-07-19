В Новосибирске улица Ленина перестанет быть пешеходной после демонтажа цветочных композиций

Улица Ленина в Новосибирске перестанет носить статус пешеходной.
Фото: Дмитрий ТОРГАЧ
Улица Ленина в Новосибирске перестанет носить статус пешеходной. Проезд по ней откроют после того, как рабочие демонтируют все цветочные композиции.
О том, что движение транспорта возобновится, сообщила «Сибкраю» вице-мэр города Анна Терешкова.
− Улица будет открыта для автомобилей, − подчеркнула политик.
Напомним, декорации на улице Ленина начнут разбирать с 24 июля. Фестиваль цветов в городе радует жителей и гостей столицы Сибири с 24 июня.
Ранее КП-Новосибирск писала, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть запустил опрос о пешеходной улице Ленина.
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