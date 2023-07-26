ИПРА: достаточно лишь заявления

Изображение от Freepik

Основанием для проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) гражданину является поступление в бюро МСЭ направления из медицинской организации. Но не всегда оно требуется для внесения изменений в разработанные ранее документы. Гражданину достаточно подать заявление в следующих случаях:

- если изменились антропометрические данные (вес, рост);

- нужно уточнить характеристики ранее рекомендованных ТСР;

- нужно исправить ошибки или опечатки;

- появились рекомендации о немедицинских и медицинских товарах и услугах для детей с инвалидностью, которые можно приобрести за счет материнского капитала.

Подать заявление можно:

- на портале Госуслуги. В случае положительного решения новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) будет направлена в личный кабинет гражданина;

- лично в бюро МСЭ;

- направив по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20.

Новая ИПРА будет отображена в личном кабинете гражданина в Федеральном реестре инвалидов. По желанию гражданина ИПРА может быть выдана на руки либо направлена заказным почтовым отправлением, о чем нужно сообщить в заявлении.

К заявлению прикладываются:

- копия паспорта;

- копия СНИЛС;

- копия справки об инвалидности;

- справка от врача с указанием произошедших изменений.

Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:

- обратиться по телефону Единого контакт-центра: 8 800 10000 01;

- направить письмо по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;

- направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.