ИПРА: достаточно лишь заявления

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Основанием для проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) гражданину является поступление в бюро МСЭ направления из медицинской организации. Но не всегда оно требуется для внесения изменений в разработанные ранее документы. Гражданину достаточно подать заявление в следующих случаях:
- если изменились антропометрические данные (вес, рост);
- нужно уточнить характеристики ранее рекомендованных ТСР;
- нужно исправить ошибки или опечатки;
- появились рекомендации о немедицинских и медицинских товарах и услугах для детей с инвалидностью, которые можно приобрести за счет материнского капитала.
Подать заявление можно:
- на портале Госуслуги. В случае положительного решения новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) будет направлена в личный кабинет гражданина;
- лично в бюро МСЭ;
- направив по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20.
Новая ИПРА будет отображена в личном кабинете гражданина в Федеральном реестре инвалидов. По желанию гражданина ИПРА может быть выдана на руки либо направлена заказным почтовым отправлением, о чем нужно сообщить в заявлении.
К заявлению прикладываются:
- копия паспорта;
- копия СНИЛС;
- копия справки об инвалидности;
- справка от врача с указанием произошедших изменений.
Если у вас возникли вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, вы можете:
- обратиться по телефону Единого контакт-центра: 8 800 10000 01;
- направить письмо по почтовому адресу ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 20;
- направить обращение на сайте www.54.gbmse.ru.