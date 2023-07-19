В Новосибирске мужчина украл семь упаковок свинины, чтобы перепродать их и купить наркотики

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

В 13.14 в супермаркете Октябрьского района бойцами ГБР-74 ГВАРДИИ был задержан 50-летний новосибирец. По данным службы безопасности торгового учреждения, он уже не раз похищал у них спиртное и продукты питания, а в этот раз попался на краже литровой бутылки кефира, поллитровки кваса, упаковки лука с укропом и пакетика редиса. Как пояснил задержанный, дома из украденных продуктов он планировал приготовить окрошку. Однако не успел определиться, что взять за основу летнего супа - квас или кефир, поэтому на всякий случай похитил оба напитка. Весь причиненный им ущерб составил около 2 тысяч рублей. Мужчина, скорее всего, будет привлечен к административной ответственности за мелкое хищение. «Гвардейцами» он был передан в полицию.

Другой задержанный бойцами ГБР-75 вчера в 17.30 в Железнодорожном районе магазинный вор рискует понести уже уголовную ответственность: сумма украденного им мяса составила более 2,5 тысячи рублей. Он попытался вынести из магазина без оплаты семь упаковок отборной свиной шейки, используемой обычно для приготовления шашлыка. Впрочем, пикник в планы задержанного не входил. Украденное мясо вор-рецидивист по кличке Щербак собирался реализовать на Ленинском рынке, а на вырученные деньги приобрести наркотики для собственного употребления. Запрещенными веществами он, по его словам, злоупотребляет с 90-х годов прошлого столетия с перерывами на время заключения. Свой последний срок за разбой он отсидел 5 лет назад. За украденное из магазина мясо ему снова грозит вернуться в хорошо знакомые места.

Также были переданы сотрудникам полиции еще двое задержанных вчера в магазинах Кировского района молодых мужчин. Один из них похитил бутылку пива стоимостью 72 рубля, а второй - банку растворимого кофе, бутылку энергетика и бутерброд на общую сумму 740 рублей.

Всего за минувшие сутки сотрудниками АБ ГВАРДИЯ на охраняемых объектах было предотвращено 12 попыток хищения чужого имущества.