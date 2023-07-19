Новосибирец покорил гору Алпамайо в Перу, высота которой почти 6 тысяч метров. Фото: предоставлено Константином Суходеевым.

Житель Новосибирска Константин Суходеев покорил гору Алпамайо в Перу, высота которой 5957 м. На вершине сибиряк установил флаг Новосибирской области.

Горра Алпамайо очень крутая и красивая. Фото: предоставлено Константином Суходеевым.

– Желание подняться на эту гору появилось, как только я узнал о том, что существует такая красивая гора. Многие считают ее самой красивой на планете. Конечно, крутизна склона пугала. Мы готовились к восхождению: ездили на ледовые занятия, ездили в Киргизию, где лазили по замерзшим ледникам с друзьями. Также в период подготовки был скалодром и плюс постоянно ходили в горы, – рассказал КП-Новосибирск Константин Суходеев.

Новосибирец объяснил, что на Алпамайо можно ходить, только когда в Сибири лето. А в Перу как раз в это время зима:

Константин тщательно готовился к восхождению Фото: предоставлено Константином Суходеевым.

– Потому что в это время осадков меньше. Вероятность лавин снижается. Уклон у горы достаточно крутой – от 65 до 95 градусов, лавины и возможные обрушения сераков или козырьков, ведут к большой вероятности гибели.

Константин добавил, что на восхождение поехал с друзьями из Смоленска и Москвы. Также его сопровождала супруга.

– Жена Оксана поехала с условием, что пойдет с нами до штурмового лагеря, где будет нас ждать, пока мы сходим на эту гору. Сходили мы довольно удачно и быстро. Вылезли на вершину в 4 часа утра. Было сильно темно. 2 часа промерзли, прождали солнца. На восходе сфотографировались, поставили флаг Новосибирской области, – поделился Константин.

После чего Константин с друзьями спустились вниз.

Восхождение прошло успешно. Фото: предоставлено Константином Суходеевым.

– Флаг, конечно, забрали с собой, чтобы не навредить природе.

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