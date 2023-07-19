На Алтае спасатели эвакуировали с вершины туристку, пострадавшую от камнепада

Женщину положили на носилки и спустили к подножию горы. Фото: МЧС России

Туристку, получившую травмы при восхождении к ледникам Ак-Тру в Республике Алтай, эвакуировали с вершины спасатели. Женщину положили на носилки и спустили к подножию горы.

Помощь пострадавшей оказали спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда. Они несли ее 2,5 километра, сообщает Amic со ссылкой на МЧС России.

У подножия горы ждал вертолет. На нем туристку доставили в местную больницу.

ЧП произошло 18 июля. Туристическая группа, состоявшая из 19 человек, совершала восхождение к ледникам. В какой-то момент произошел камнепад. Туристы смогли отправить спасателям свою геолокацию, поэтому их быстро нашли.

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