В Новосибирске на этих выходных завершится фестиваль цветов на улице Ленина

У новосибирцев есть несколько дней, чтобы напоследок насладиться красотой цветочной улицы. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В эти выходные в Новосибирске завершает свою работу фестиваль цветов на улице Ленина. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

− Ждем всех, кто не успел посетить это прекрасное место! – написала политик, сопроводив публикацию яркими фото с локации.

Как сообщила КП-Новосибирск Анна Васильевна, с 24 июля начнется разбор декораций.

Напомним, открытие фестиваля состоялось в День города 24 июня. Улица Ленина превратилась в сказочное место – на ней появились разнообразные цветочные инсталляции и оригинальные фотолокации. Над декорированием улицы трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и семи городов России.

За это время композиции успели пережить акты массового вандализма. Жители и гости столицы Сибири начали толпами разбирать цветы, ломая инсталляции. В итоге флористам пришлось заново их восстанавливать.

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