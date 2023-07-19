В Новосибирске простились с 15-летним подростком, погибшим на стройке

СК возбудили уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по НСО

В Новосибирске простились с подростком, погибшим на стройке. Напомним, что ЧП произошло днем 15 июля. Школьник вместе с братом подрабатывал на объекте промышленным альпинистом. Как сообщали в СУ СК РФ по НСО, во время выполнения задания ребята упали с высоты. Один погиб на месте. второго госпитализировали с травмами.

- Погибшего мальчика сегодня похоронили, - рассказали КП-Новосибирск знакомые семьи, в которой случилась трагедия.

Старший брат погибшего сейчас находится в реанимации.

- Сейчас в реанимации в 1 ГКБ Новосибирска, состояние тяжелое, повреждены печень, почки, ребра, - рассказал КП-Новосибирск Тихон Мариноха, друг семьи.

Сейчас для семьи объявили сбор на реабилитацию и лечение 17-летнего выжившего парня.

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