Жители Бийска сообщают о нашествии коршунов в городе

В городе Бийске Алтайского края произошло нашествие коршунов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Бийске Алтайского края произошло нашествие коршунов. Об этом сообщают местные жители.

Хищных птиц встречают в разных районах Бийска. Это и вокзал, и старый центр, и Заречье.

Однако нашествие коршунов летом 2023 года – не исключительное явление. Такое происходит почти каждый год, пишет «Бийский рабочий». Птицы перебираются в город, так как там намного легче найти себе пропитание.

По словам орнитологов, коршуны перестают воспринимать людей как опасность. Они, в отличие от горожан, быстро привыкают к такому соседству.

Иногда пернатые проявляют агрессию в отношении человека. Чаще всего это связано с попыткой защитить гнезда с птенцами.

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