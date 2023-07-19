Людей не любит: агрессивного слетка ушастой совы по имени сэр Кубик спасают в Новосибирске

Агрессивного слетка ушастой совы по имени сэр Кубик спасают в Новосибирске. Фото: Центр реабилитации диких животных Новосибирск.

В новосибирском Центре реабилитации диких животных спасают слетка ушастой совы. Волонтеры поделились, что несмотря на заботу совенок ведет себя агрессивно, людей не любит. К себе не подпускает.

– Он целый. Но у него подвисают крылья. Ведет себя агрессивно – но это естественное поведение для сов. По определению сова не дружит с человеком. Агрессия – это копирование поведения родителей. Проявляется в нежелании давать себя в руки, да и в целом в желании оберегать себя от человека, – рассказала КП-Новосибирск волонтер ЦРДЖ Алиса Богомолова.

У агрессивного слетка довольно милое имя – в Центре прозвали его сэр Кубик.

– Так его назвали, предполагаю, потому что головка у него немножко квадратная за счет того, что на ней есть пучки ушек. Мы часто называем животных ассоциативными именами. К примеру, если кого-то привозят в коробке из-под колбасы, то колбаса привязывается к имени. Однажды привезли коршуна с куриной ногой в лапе, поэтому мы назвали его курьер, – поделилась Алиса Богомолова.

Известно, что сэра Кубика докормят, а после выпустят на волю. Подальше от людей.

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