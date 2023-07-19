В новосибирском институте СО РАН руководители скрывали банковские счета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске руководители института СО РАН скрывали банковские счета, а также то, что у них есть доля участия в уставном капитале ООО и акции. Проверку антикоррупционного законодательства провели в прокуратуре.

– В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что у заместителей директора одного из институтов вопреки требованиям антикоррупционного законодательства есть доли в уставном капитале коммерческой организации и акции. При этом один из них в декларации представил недостоверные сведения об отсутствии имущества, а также не отразил сведения о многочисленных банковских счетах супруга, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

По данным источника КП-Новосибирск, у руководителей было 30% в ООО. При этом точная сумма неизвестна. Также, по данным источника, заместители руководителя работают в институте почвоведения и агрохимии.

После прокурорской проверки руководителя передали доли в уставном капитале ООО другим лицам в доверительное управление. Также заместителей директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

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