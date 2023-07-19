СК начал проверку после гибели двух пенсионеров при пожаре под Новосибирском

В огне погибли 71-летние супруги. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Следственный комитет организовал проверку после гибели двух пенсионеров при пожаре в селе Верх-Ича Куйбышевского района. Бревенчатый дом супругов загорелся ночью 19 июля.

Погибли 71-летние хозяева дома. Их тела обнаружили сотрудники МЧС.

− По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка, − сообщили в СУ СК РФ по региону.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

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