Генподрядчик высказался о нарушениях на 200 млн при строительстве «Спортивной» в Новосибирске

Компания «СпецТрансСтрой» прокомментировала нарушения на 200 миллионов рублей при строительстве «Спортивной». Фото: СпецТрансСтрой

Компания «СпецТрансСтрой» прокомментировала нарушения на 200 миллионов рублей при строительстве «Спортивной» в Новосибирске. Ранее о выявленных нарушениях сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, МУП «Новосибирский метрополитен» занял компании – генподрядчику строительства станции метро, 200 млн рублей. Однако организация не вернула деньги в установленный договором срок. Несмотря на это, метрополитен продлил срок договора займа с данной организацией, не получив согласия учредителя – Департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

В «СпецТрансСтрое» поспешили расставить все точки над i. Там отметили, что на весенней сессии Заксобрания было принято решение о выделении 467 миллионов рублей на строительство «Спортивной».

− До момента выделения средств руководством города было принято решение о выделении генеральному подрядчику ООО «СпецТрансСтрой» через МУП «Новосибирский метрополитен» целевого займа. Данный займ был согласован как учредителями генподрядчика, так и учредителями МУП «Новосибирский метрополитен». На сегодняшний день в связи с задержкой доведения денежных средств, выделенных на весенней сессии, было подписано дополнительное соглашение о продлении срока займа, − объяснили в компании.

Там добавили, что потратили деньги по условиям, прописанным в договоре. Всю информацию довели до заказчика строительства. Средства пообещали полностью компенсировать после поступления выделенных Заксобранием денег.

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